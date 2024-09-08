Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще 1 270 військових та 30 артсистем

Минулої доби, 7 вересня, армія Росії втратила ще 1 270 своїх військових убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, за даними Генштабу, за минулу добу Сили оборони знищили чотири танки, 19 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, дві РСЗВ, 47 одиниць автомобільної техніки та десять одиниць спецтехніки.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.