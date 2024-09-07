У Бразилії звільнили міністра з прав людини після звинувачень у сексуальних домаганнях

У пʼятницю, 6 вересня, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва звільнив міністра з прав людини Сільвіо Алмейду після звинувачень у сексуальних домаганнях до кількох жінок, зокрема до іншого міністра.

Про це повідомляє Reuters.

Поліція відкрила кримінальне провадження проти ексміністра.

Алмейда заявив про свою невинуватість після того, як втратив посаду, і додав, що попросив президента звільнити його, щоб забезпечити «свободу» для розслідування.

«Це буде моєю можливістю довести свою невинуватість і відновитися... Нехай факти будуть викладені, щоб я міг захистити себе в рамках судового процесу», — сказав він.

Алмейда назвав звинувачення проти себе «абсурдною брехнею» і «безпідставними». Місцеві медіа повідомляють, що однією з жінок, яка, ймовірно, зазнала його домагань, є міністр з питань расової рівності Аніель Франко.

Франко в пʼятницю подякувала тим, хто підтримав її, однак попросила поважати її право на приватність.

«Я прошу вас поважати мій простір і моє право на конфіденційність. Я сприятиму розслідуванню, коли мене викличуть», — сказала вона.