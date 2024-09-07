Російській державний телеканал RT намагався схиляти американців голосувати за Трампа на цьогорічних виборах

Російське державне ЗМІ RT використовує американських та інших західних відомих діячів, щоб схилити американських виборців голосувати за Дональда Трампа на цьогорічних виборах президента у США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного представника американської розвідки.

У середу США висунули звинувачення двом співробітникам RT у відмиванні грошей та в участі у схемі, за якою американська компанія створювала онлайн-контент для впливу на президентські перегони.

Як сказав американський чиновник на умовах анонімності, Росія використовувала свої приватні компанії та RT «для прихованого розпалювання внутрішньої ворожнечі між американцями та просування бажаних для неї результатів виборів».

«RT створила і використовувала мережі американських та інших західних діячів для створення та поширення дружніх до Росії наративів. Вони, зокрема, допомагають Москві в її зусиллях вплинути на виборців, щоб ті голосували за експрезидента США Трампа, і зменшити перспективи віцепрезидентки Камали Гарріс», — сказав він.

Чиновник не надав додаткових подробиць про те, як саме вони намагаються схилити виборців віддати свій голос за Трампа.

RT відповіло на звинувачення із сарказмом, заявивши: «У житті є три неминучі речі: смерть, податки і втручання RT у вибори в США». Росія, як і раніше, заперечує спроби втрутитися у вибори в США.

У Штатах вважають, що Росія є найактивнішим зовнішнім противником, який намагається вплинути на вибори. Окрім РФ, це також Китай і Іран.