Буданов: Telegram — це загроза національній безпеці України

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав месенджер Telegram загрозою національній безпеці України.
Про це він заявив в інтервʼю «Радіо Хартія».
«Telegram — це шкідливо. Я ніколи не боявся цього казати. Це загроза нашій національній безпеці», — заявив Буданов.
Згідно з офіційними дослідженнями Telegram став головним джерелом інформації для українців. Буданов не пропонує заборонити його, однак каже, що Telegram-канали не мають бути анонімними.
«Я виступаю за те, щоб «офізичити» всі Telegram-канали. Якщо ти хочеш публікувати якісь новини — будь ласка, зареєструйся. … Тоді в людини є особиста відповідальність за те, що вона там розміщає», — пояснює Буданов.
Очільник ГУР каже, що заблокувати Telegram технічно важче, ніж інші російські соцмережі — наприклад «Одноклассники» та «ВКонтакте», але можливо.
- Про те, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, ще в лютому говорив представник ГУР Андрій Юсов. Тоді він казав, що Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, зокрема з Telegram, щоб працювати за правилами.