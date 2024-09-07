Паралімпіада — 2024. У девʼятий день Україна виборола шість медалей

Україна у девʼятий день Паралімпійських ігор виборола ще шість медалей та спустилась на восьме місце в загальному заліку за якістю медалей.

Золото сьогодні Україні приніс велоспортсмен Єгор Дементьєв у шосейній гонці на 99,4 км, клас С4-5.

Єгор Дементьєв

Срібні медалі завоювали троє спортсмені: плавці Денис Остапченко (50 м, вільний стиль, клас S3) та Данило Чуфаров (100 м, батерфляй, клас S11), а також легкоатлетка Людмила Даниліна (біг, 1500 м, клас T20).

Бронзу взяла фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва (шпага, категорія В) та Максим Ніколенко (настільний теніс, особистий розряд, клас MS8).

Олена Федота-Ісаєва

У підсумку з початку Паралімпіади українці здобули 67 медалей: 16 золотих, 23 срібних і 28 бронзових.