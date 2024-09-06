Китай припиняє усиновлення своїх дітей за кордон

Від початку 1990-х Китай відправив десятки тисяч дітей за кордон на усиновлення, з яких приблизно половина прибула до Сполучених Штатів, оскільки китайська політика однієї дитини змушувала багато сімей відмовлятися від дітей, особливо від дівчаток і немовлят з інвалідністю. Політику «Одна родина — одна дитина» запровадили в 1980-х, щоб зупинити неконтрольований ріст населення.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу, передає CNN.

Китай забороняє віддавати китайських дітей на усиновлення за кордон — в останні десятиліття народжуваність у країні сповільнювалася, тож КНР самій потрібні нові покоління.

Тепер уряд Китаю офіційно припиняє програму усиновлення на тлі різкого зниження народжуваності в країні та спроб чиновників запобігти демографічній кризі, яка загрожує КНР.

Єдиним винятком будуть іноземці, які усиновлюють дітей або пасинків кровних родичів у Китаї.

Оскільки майже половину китайський дітей усиновлювали американські родини, посольство США в Пекіні почало вимагати від Міністерства цивільних справ Китаю письмових розʼяснень щодо нової політики.

Під час телефонної розмови з американськими дипломатами в Китаї представники Пекіну заявив, що «Китай не продовжуватиме розглядати справи [про усиновлення] на жодному етапі», окрім тих, на які поширюється виняток.

За даними Chinaʼs Children International (CCI), понад 160 тисяч китайських дітей були всиновлені по всьому світу з 1992 року, коли Китай дозволив це. Як зазначає Державний департамент США, між 1999 і 2023 роками американські сімʼї всиновили 82 674 дитини з Китаю.

Практику масового усиновлення китайський дітей Пекін призупинив у 2020 році під час пандемії коронавірусу.

Китай скасував програму «Одна родина — одна дитина» у 2015 році, коли зрозумів, що таке обмеження призвело до швидкого старіння населення та скорочення робочої сили, що шкодить економічній та соціальній стабільності країни. Однак тепер китайці неохоче народжують дітей. Зараз на одну жінку в Китаї припадає 1,09 дитини. Для підтримки кількості населення цей коефіцієнт має становити хоча б 2,1. За умови, що тенденція залишиться незмінною, до 2100 року китайців буде 500 мільйонів ― майже втричі менше, ніж є нині (1,412 мільярда).