США звинуватили російського політолога Дмитра Саймса в порушенні санкцій

Міністерство юстиції США звинуватило російського політолога Дмитра Саймса та його дружину Анастасію в порушенні американських санкцій.

Про це повідомив Мінʼюст США.

Дмитро Саймс — це російсько-американський політолог, йому 76 років. З 2018 року він веде ток-шоу «Велика гра» на пропагандистському «Першому каналі» в Росії. Його називають неофіційним радником із зовнішньої політики колишнього президента США Річарда Ніксона.

У червні 2023 року Саймс був модератором Петербурзького міжнародного економічного форуму за участю лідера РФ Путіна. Згодом російський уряд вручив йому нагороду «за висвітлення та аналіз подій у зоні СВО і гарячих точках планети».

Дмитро Саймс.

В одному з обвинувальних актів Мінʼюст стверджує, що подружжя допомагало обходити санкції підсанкційному російському «Першому каналу» та відмивало кошти.

Принаймні з червня 2022 року Дмитро і Анастасія Саймси були ведучими та продюсерами на «Першому каналі», за що отримали понад мільйон доларів, особистий автомобіль і водія, а ще стипендію на квартиру в Москві. На них також працювала команда з 10 працівників «Першого каналу».

Вони також брали участь у схемі відмивання грошей, знаючи, що ці транзакції мали приховати доходи, отримані від порушення американських санкцій.

Анастасія Саймс також купувала предмети мистецтва та антикваріату для російського підсанкційнога олігарха Олександра Удодова. Вони зберігались в домі подружжя в Хантлі, штат Вірджинія, а потім відправлялись у Росію. Саймс отримувала за це гроші.

Імовірно, подружжя зараз у Росії — сам Саймс казав, що не був у США з жовтня 2022 року. Якщо їх визнають винними, то їм загрожує максимальне покарання по 20 років вʼязниці за кожним із трьох пунктів обвинувачення, тобто загалом до 60 років увʼязнення. Справу веде ФБР.