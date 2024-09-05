У небі над Філіппінами помітили яскравий обʼєкт. Це був астероїд

Напередодні ввечері у нічному небі над Філіппінами помітили яскравий обʼєкт — це був астероїд 2024 RW1. Небесне тіло вдалося виявити за кілька годин до того, як воно згоріло в атмосфері Землі.

Про це повідомляє Daily Scientist.

Астрономи помітили астероїд діаметром приблизно в метр, що наближається до Землі, вранці 4 вересня. Його виявили спеціалісти обсерваторії в американському штаті Аризона. Спочатку астероїд отримав назву CAQTDL2, а потім його перейменували на 2024 RW1. Швидкість його падіння склала близько 17,6 кілометра на секунду, або 63 360 кілометрів на годину.

Записи зробили на півночі Філіппін.