Депутати підтримали закон, який зменшує присутність держави на банківському ринку

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт № 11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, тобто про особливості приватизації державних банків.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За проголосували 249 депутатів. Цей закон — одна з вимог Світового банку, його мають ухвалити у двох читаннях протягом вересня.

Головною метою документа є зменшити присутність держави на банківському ринку. У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт розробили з урахуванням рекомендацій експертів Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Він має встановити чіткі процедури продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, на конкурентних засадах і за участі радника.

Ось що ще передбачає проєкт закону:

розширити дію чинного Закону про продаж на всі банки державного сектора;

розширити коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;

дозволити продаж будь-якої частки держави у банку;

підвищити вимоги до юридичних осіб, яких може залучати держава як фінансових радників з продажу;

включити міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

оновити правила визначення ціни та проведення аукціону, як це рекомендує Світовий банк;

врахувати вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

привести вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

запобігати негативному впливу на процедуру продажу з боку колишніх бенефіціарних власників (у записці пояснюють, що це актуально для АТ «СЕНС БАНК») чи поточних міноритарних акціонерів (актуально для АБ «УКРГАЗБАНК»).

Крім того, документ пропонує унеможливити участь у конкурсі з продажу акцій банків державного сектора людей, які перебувають під санкціями чи повʼязані з війною Росії проти України.