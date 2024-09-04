У США сталась стрілянина у школі. Загинули щонайменше четверо людей

В американському місті Віндер (штат Джорджія) сталась стрілянина у школі, відомо про чотирьох загиблих.

Про це пише Бюро розслідувань штату.

Стрілянина сталася в середній школі Апалачі в окрузі Барроу. Загинули четверо людей, девʼятьох із різними травмами доправили до лікарні.

Підозрюваного вже затримали. CNN з посиланнями на джерела пише, що стрілку 14 років. Поки що невідомо, чи навчався підліток у цій школі. Канал також стверджує, що кількість постраждалих може сягати 30.

На стрілянину вже відреагували в Білому домі. Адміністрація президента координує роботу з федеральними й місцевими службами.