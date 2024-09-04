Медіа: Кім Чен Ин стратив десятки урядовців після руйнівної повені в КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав стратити 20—30 регіональних посадовців після того, як країною прокотилася руйнівна повінь.

Про це повідомив південнокорейський телеканал TV Chosun, передає Bloomberg.

За даними медіа, минулого місяця в постраждалих від повенях районах розстріляли десятки місцевих урядовців. TV Chosun посилається на слова південнокорейського чиновника, який говорив на умовах анонімності. Унаслідок руйнівних повеней могли загинути та постраждати кілька тисяч людей — найбільше постраждала провінція Джаган.

Наприкінці липня лідер КНДР Кім Чен Ин на екстрених партійних зборах заявив, що суворо покарає тих, хто «серйозно знехтував» своїми обовʼязками й тому несе відповідальність за жертви через повінь. Офіційні ресурси Північної Кореї показали фотографії Кім Чен Ина, який керує рятувальними роботами після стихійного лиха, але про загиблих не повідомляли.

Кім Чен Ин у постраждалій від повені провінції Північний Пхьонган, 29 липня 2024 року. Yonhap

Зливи в останній тиждень липня призвели до розливу річки Ялуцзян, яка протікає між Китаєм і КНДР. За даними державних медіа Північної Кореї, повінь знищила майже 4 100 будинків і 3 000 гектарів сільськогосподарських угідь в місті Сінийджу та повіті Уйджу.

КНДР повідомляла про 5 тисяч евакуйованих, але не вказувала кількість загиблих і постраждалих через повінь.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї уважно стежить за ситуацією після отримання даних, повʼязаних із цими подіями.