Гітарист Queen Браян Мей переніс інсульт, але вже може грати на гітарі

Гітарист гурту Queen Браян Мей близько тижня тому переніс легкий інсульт. Він деякий час не міг керувати лівою рукою.

Про це пише The Guardian.

Незважаючи на те, що інсульту присвоїли ступінь «легкого», втрата контролю над рукою налякала Мея. Зараз він почувається краще і вже може грати на гітарі. Мей попросив шанувальників не жаліти його і не надсилати йому листів зі співчуттям, бо він цього дуже не любить.

Браян Мей. Maria Sealey / Pexels

«Слідую рекомендаціям лікарів, тобто майже нічого не роблю. Мені не можна виходити на вулицю, водити машину і літати на літаку», — каже музикант.

У 2020 році Браян Мей пережив серцевий напад. Тоді йому зробили операцію і встановили стенти. Музикант розповів, що ніколи не думав, що з ним таке станеться, адже вів здоровий спосіб життя і правильно харчувався.