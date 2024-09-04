Польща готова допомогти з відбудовою пошкоджених російською атакою будинків у Львові

Польща готова допомогти з відбудовою будинків у Львові, пошкоджених через російську атаку 4 вересня.

Про це повідомив премʼєр Польщі Дональд Туск.

«Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відбудові», — заявив Туск.

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У ніч на 4 вересня російські війська атакували Львів дронами та ракетами. Загинули семеро людей, зокрема дві дитини, ще 53 людини постраждали.

Крім того, через удари сталось загорання в житлових будинках, у деяких вибило вікна. За словами мера Львова Андрія Садового, постраждали понад 50 будинків, значна частина з них — «серце міста, історична спадщина». Також постраждали навчальні заклади та медичні установи.