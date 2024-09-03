У ЄС введуть спеціальну плату за дозвіл на вʼїзд для туристів

Європейська комісія планує запустити систему ETIAS для туристів із країн, у яких безвіз із Європейським Союзом. З весни 2025 року подорожувальники почнуть платити збір у €7 раз на три роки, щоб пройти обовʼязкову авторизацію.

Про це повідомила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер.

Система European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) має бути готова до використання вже навесні наступного року.

Також Європейський Союз готується запустити систему вʼїзду/виїзду — Entry-Exit System — з листопада 2024 року. Це має замінити фізичні штампи у закордонних паспортах, інформацію про вʼїзди та виїзди вноситимуть одразу в електронну базу.

Як працює система ETIAS

Це Європейська система авторизації вʼїзду. Вона відстежуватиме і дозволятиме вʼїзд у Шенгенську зону громадянам тих країн, які мають безвізовий режим з ЄС. Тобто такий дозвіл доведеться отримувати й громадянам України.

У режимі онлайн заявник зможе зареєструватися перед подорожжю, внести свої дані та сплатити збір у розмірі €7 (дітям до 18 років і людям віком від 70 років — безкоштовно). Протягом 96 годин система ухвалить рішення про надання дозволу або відмову.