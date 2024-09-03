У ЄС введуть спеціальну плату за дозвіл на вʼїзд для туристів

Європейська комісія планує запустити систему ETIAS для туристів із країн, у яких безвіз із Європейським Союзом. З весни 2025 року подорожувальники почнуть платити збір у €7 раз на три роки, щоб пройти обовʼязкову авторизацію.
Про це повідомила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер.
Система European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) має бути готова до використання вже навесні наступного року.
Також Європейський Союз готується запустити систему вʼїзду/виїзду — Entry-Exit System — з листопада 2024 року. Це має замінити фізичні штампи у закордонних паспортах, інформацію про вʼїзди та виїзди вноситимуть одразу в електронну базу.
Як працює система ETIAS
Це Європейська система авторизації вʼїзду. Вона відстежуватиме і дозволятиме вʼїзд у Шенгенську зону громадянам тих країн, які мають безвізовий режим з ЄС. Тобто такий дозвіл доведеться отримувати й громадянам України.
У режимі онлайн заявник зможе зареєструватися перед подорожжю, внести свої дані та сплатити збір у розмірі €7 (дітям до 18 років і людям віком від 70 років — безкоштовно). Протягом 96 годин система ухвалить рішення про надання дозволу або відмову.
- У 2020 році Європейський парламент і представники Ради ЄС домовилися про реформу Візової інформаційної системи (VIS). Її використовують для реєстрації та перевірки людей, які оформляють короткострокові шенгенські візи та посвідки на проживання. Реформа дозволить детальніше перевіряти дані заявників і забезпечить сумісність з іншими базами даних.
- Реформа передбачає створення централізованої бази даних з інформацією про короткострокові й довгострокові візи та посвідки на проживання для повної перевірки справжності та дійсності документів. У базу внесуть скан сторінки з біографічними даними проїзного документа, щоб спростити пошук і висилку нелегалів. Також знизять вік для зняття відбитків пальців з 12 до 6 років (для боротьби з торгівлею дітьми) і встановлять верхню межу — відбитки пальців людей старших за 75 років не включатимуть у VIS.
- Сама база повинна шукати та зіставляти дані Шенгенської інформаційної системи, системи вʼїзду/виїзду (EES), ETIAS, Eurodac, дані Європолу, ECRIS-TCN та Інтерполу.