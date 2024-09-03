Нова Зеландія підвищить податок на вʼїзд для іноземних туристів

Нова Зеландія з жовтня збільшить податок на вʼїзд для іноземних туристів — з $21 до $61. Місцеві туроператори побоюються, що це відлякає охочих відвідувачів.

Про це пише ВВС.

Уряд заявив, що це має сприяти економічному зростанню і «гарантувати, що відвідувачі роблять внесок у державні послуги й отримують високоякісний досвід під час відвідування Нової Зеландії».

Однак Туристична асоціація Аотеароа заявляє, що вищий податок — це барʼєр для туристів, який робить відвідування країни «неймовірно дорогим».

Оскільки Нова Зеландія розташована в південній частині Тихого океану, долетіти до неї ще та пригода ( і дуже дорога). Тож високі ціни на авіаперельоти часто стають перепоною для туристів. Через це туризм у країні відстає від решти світу і може відстати ще більше через високий податок, каже директорка Туристичної асоціації Аотеароа Ребекка Інгрем.

Нова Зеландія вперше запровадила туристичний збір у 2019 році, намагаючись подолати вплив великої кількості відвідувачів на інфраструктуру та навколишнє середовище. Під час пандемії коронавірусу країна закрила свої кордони та не дозволяла іноземним туристам повертатися до серпня 2022 року.

Однак у 2023 році країну відвідали трохи менше ніж три мільйони іноземних туристів — це приблизно три чверті від допандемічного рівня. Тож тепер Нова Зеландія намагається повернутися до рівня відвідуваності, який був до карантину.

Міністр туризму Метт Дусі вважає, що новий податок не стане величезним стримуючим фактором, оскільки 100 новозеландських доларів — це менше ніж 3% від середніх витрат більшості туристів у країні. Водночас відвідувачам з Австралії та Тихоокеанського регіону не потрібно платити цей податок.