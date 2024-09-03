Паралімпіада-2024. У пʼятий день змагань Україна виборола вісім медалей, з них два золота

У пʼятий день змагань на Паралімпійських іграх, 2 вересня, Україна здобула ще вісім медалей — два золота, дві срібні та чотири бронзові медалі. У медальному заліку за якістю нагород Україна на десятому місці.

Перше за сьогодні золото здобув Денис Остапченко — він виграв заплив на дистанції 50 метрів на спині у класі S3. Українець Сергій Паламарчук на цій ж дистанції здобув бронзову нагороду.

Денис Остапченко і Сергій Паламарчук.

Друге золото сьогодні приніс Україні Ігор Цвєтов у забігу на 100 метрів (клас T35). У змаганні він обігнав одразу двох «нейтральних» росіян, які посіли друге і третє місця.

Ігор Цвєтов.

Два срібла вибороли плавці Андрій Трусов (400 м, вільний стиль, клас S7) та Ілля Яременко (50 м, вільний стиль, клас S13).

Бронзові медалі сьогодні завоювали плавці Сергій Паламарчук (50 м, спина, клас S3) та Олексій Вірченко (50 м, вільний стиль, клас S13), а також легкоатлети Олександр Литвиненко (стрибки у довжину, клас T36) та Зоя Овсій (метання диска, клас F53).

Загалом пʼятий день Паралімпіади Україна завершила з пʼятьма золотими медалями, 12 срібними та 18 бронзовими. У заліку за якістю медалей Україна наразі посідає десяте місце.