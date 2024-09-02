Зʼявились фото російської нафтобази в Пролетарську, яка горіла 16 днів

У Пролетарську Ростовської області РФ завершилася пожежа на нафтобазі, яка тривала 16 днів. Російська служба «Радіо Свободи» показала її наслідки.

Вогонь пошкодив понад 30 резервуарів, кожен з яких вміщує 500 м³ палива. Якість знімка, зробленого в понеділок об 11:22 за місцевим часом, не дозволяє оцінити збитки точніше.

За час гасіння вогню, за даними місцевої влади, постраждали 49 пожежників.