Нацбанк пропонує перейменувати монету з «копійки» на «шаг»

Національний банк України пропонує змінити назву українських розмінних монет з «копійок» на «шаги».

Про це повідомив Нацбанк.

Це допоможе відновити історичну справедливість, сприяти дерусифікації та відродити національну традицію у грошовому обігу України, вважають в НБУ. Співвідношення між копійкою і шагом дорівнюватиме 1:1.

Дослідивши історію грошового обігу України, НБУ дійшов висновку, що назва для розмінної монети «копійка» — це «символ московської окупації».

«Ми маємо своє, питомо українське слово для визначення дрібних монет — шаг», — каже голова Нацбанку Андрій Пишний.

Заміна назви монети вимагатиме низку змін в українському законодавстві. Зокрема, треба внести зміни до статті 32 закону «Про Національний банк України» — там зазначено, що «грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 копійкам». Також втратять чинність деякі постанови Президії Верховної Ради України.

Розроблені законопроєкти Національний банк направить до Верховної Ради України. Якщо їх схвалять, Нацбанк зможе карбувати та ввести в обіг українські розмінні монети, номіновані в шагах.

Водночас Національний банк не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, й обмінювати їх на шаги. Копійки та шаги перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги. Це дозволить уникнути додаткових витрат, повʼязаних з утилізацією копійок і виготовленням шагів, щоб їх замінити.

Що відомо про «шаг»

Назва «шаг» — давнього українського походження, вона вже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI—XVII ст.).

У часи Української революції 1917–1921 років у реальний грошовий обіг ввели грошові знаки з назвою «шаг», що було закріплено на законодавчому рівні. Тому вiдродження такої практики обґрунтовують iсторичною та мовною традицiями України.

Зі здобуттям Україною незалежності в 1991 році гостро постало питання впровадження власної грошової одиниці. Жваву дискусію викликала потенційна назва для монет — пропонували різні назви, зокрема і шаг (зразки таких монет у 1992 році виготовив Луганський верстатобудівний завод). Натомість 2 березня 1992 рокуПрезидія Верховної Ради України постановою затвердила назву «копійка».