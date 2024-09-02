В Україні затримали координатора підпалювачів військових автівок

Служба безпеки та Національна поліція України затримали координатора підпалювачів військових автомобілів, які діяли у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє СБУ.

Так, правоохоронці нейтралізували кримінальне угруповання з чотирьох людей, які на замовлення РФ влаштовували підпали автівок українських військових. Пріоритетними цілями паліїв були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань.

Координатором групи був колишній вʼязень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До незаконної діяльності він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився в тюрмі.

За даними слідства, фігуранти діяли одразу у трьох містах. Там вони спочатку відстежували авто українських оборонців, а потім погоджували потенційні цілі з російським куратором. Після погодження зловмисники в темну пору доби прибували до припаркованих військових автомобілів і підпалювали їх. Потім вони знімали загоряння на мінівідеокамеру і на флешках передавали кадри координатору, який мав надсилати звіти до ФСБ.

Зловмисникам вдалося підпалити пʼять автомобілів Сил оборони. Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох паліїв — у Херсоні.

За даними слідства, організатор злочинної групи потрапив у поле зору ФСБ ще тоді, коли був у тюрмі. Після виходу на волю з колишнім вʼязнем звʼязався представник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю за гроші.

Під час обшуків у оселях затриманих правоохоронці вилучили автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати Ф-1 та РГД-5, флешки, відеокамеру та мобільні телефони з доказами злочинів.

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Зловмисникам повідомили про підозру в перешкоджанні діяльності українських військових в особливий період, скоєному групою людей за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Зловмисники зараз під вартою. Їм загрожує до восьми років увʼязнення. Ще вирішують питання щодо додаткової кваліфікації злочинів затриманих.