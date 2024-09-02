В Україні затримали координатора підпалювачів військових автівок

Служба безпеки та Національна поліція України затримали координатора підпалювачів військових автомобілів, які діяли у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
Про це повідомляє СБУ.
Так, правоохоронці нейтралізували кримінальне угруповання з чотирьох людей, які на замовлення РФ влаштовували підпали автівок українських військових. Пріоритетними цілями паліїв були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань.
Координатором групи був колишній вʼязень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До незаконної діяльності він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився в тюрмі.
За даними слідства, фігуранти діяли одразу у трьох містах. Там вони спочатку відстежували авто українських оборонців, а потім погоджували потенційні цілі з російським куратором. Після погодження зловмисники в темну пору доби прибували до припаркованих військових автомобілів і підпалювали їх. Потім вони знімали загоряння на мінівідеокамеру і на флешках передавали кадри координатору, який мав надсилати звіти до ФСБ.
Зловмисникам вдалося підпалити пʼять автомобілів Сил оборони. Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох паліїв — у Херсоні.
За даними слідства, організатор злочинної групи потрапив у поле зору ФСБ ще тоді, коли був у тюрмі. Після виходу на волю з колишнім вʼязнем звʼязався представник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю за гроші.
Під час обшуків у оселях затриманих правоохоронці вилучили автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати Ф-1 та РГД-5, флешки, відеокамеру та мобільні телефони з доказами злочинів.
Зловмисникам повідомили про підозру в перешкоджанні діяльності українських військових в особливий період, скоєному групою людей за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).
Зловмисники зараз під вартою. Їм загрожує до восьми років увʼязнення. Ще вирішують питання щодо додаткової кваліфікації злочинів затриманих.
- В Україні з початку літа почали масово палити автомобілі військових. Зазвичай це роблять українці на замовлення росіян, які пропонують за гроші підпалювати машини та фіксувати це на камеру. Далі російські медіа поширюють ці відео та фото, кажучи, що це нібито незадоволені українці підпалюють автомобілі працівників військкоматів, виступаючи так проти мобілізації.