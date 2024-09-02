Норвезька принцеса Марта Луїза вийшла заміж за «шамана» із США

Норвезька принцеса Марта Луїза вийшла заміж за Дурека Верретта — американця, який називає себе шаманом і цілителем.

Про це повідомляють The Guardian та Reuters.

Батьки принцеси, король Харальд та королева Соня, були присутні на церемонії разом з іншими членами королівської родини Норвегії, а також принцами та принцесами зі Швеції та Нідерландів. Три дочки принцеси Марти Луїзи від попереднього шлюбу з нині покійним норвезьким письменником Арі Беном також були на святкуванні — вони стали трьома із семи подружок нареченої. Серед гостей також була зірка реаліті-шоу «Справжні домогосподарки Атланти» Синтія Бейлі. Загалом на святі було близько 350 гостей.

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Церемонію намагалися приховати від публіки та великої кількості преси — весілля проходило за білими тенетами, а доступ мали лише ті медіа, які спонсорували захід. На відміну від першого весілля принцеси в 2002 році, яке відбулося в найбільшому соборі країни, цьогорічну церемонію одруження не транслювали по телебаченню. Весілля також фільмувала знімальна група Netflix, яка невдовзі випустить документальний фільм — цим були незадоволені місцеві видання, яких не допустили до свята.

Що передувало

Уперше пара оголосила про свої стосунки у 2019 році. У червні 2022 року принцеса заручилася з Дуреком Верреттом — американцем, який називає себе шаманом і цілителем. Після цього норвезькі медіа звинуватили Марту Луїзу та Верретта у тому, що вони використовували королівський титул у комерційних цілях, а також просували альтернативні методи лікування. Наприклад, Веррет розповідав, що медальйон допоміг йому вилікуватися від коронавірусної інфекції.

Пізніше Марта Луїза заявила, що збереже свій титул, але більше не представлятиме королівський дім і не буде виконувати обовʼязки принцеси — через «безліч питань, які стосуються мене та ролі мого нареченого».