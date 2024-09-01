Паралімпіада-2024. У четвертий день змагань Україна здобула ще вісім медалей

У четвертий день змагань на Паралімпійських іграх-2024, 1 вересня, Україна здобула ще вісім медалей — два золота, одну срібну нагороду та ще пʼять — бронзових. Завдяки двом золотим медалям Україна піднялася на 11 місце у медальному заліку. Загалом, за чотири дні змагань українські спортсмени здобули вже 27 медалей.

43-річна Оксана Зубковська здобула для України перше золото Паралімпіади-2024 у змаганнях з легкої атлетики — в змаганнях зі стрибків у довжину класу Т12. Це також друге золото України на цьогорічних Паралімпійських іграх в усіх видах спорту.

Оксана Зубковська paralympic.org.ua

Третє золото для України виборов 20-річний параплавець Михайло Сербін. Він подолав 100-метрову дистанцію у класі S11 за 1:05.84 хвилини, оновивши власний світовий рекорд на 0.17 секунди.

Михайло Сербін Getty Images / Octavio Passos

Срібло Україні на Паралімпіаді приніс 38-річний веслувальник Роман Полянський у класі PR1. Це перша медаль цьогорічних Паралімпійських ігор в академічному веслуванні.

Роман Полянський

30-річний параплавець Євгеній Богодайко виборов бронзу на 100-метрівці брасом у класі SB6. Натомість іншого українського плавця, 24-річного Андрія Трусова, дискваліфікували після запливу.

У фіналі Трусов прийшов другим і мав здобути срібло, натомість Богодайко був четвертим. Однак після запливу Трусова дискваліфікували, тож у таблиці результатів відбулась зміна: колумбієць Нельсон Кріспін Корзо піднявся з третього місця на друге, а бронзову медаль отримав Євгеній Богодайко.

Євгеній Богодайко Getty Images

Також у четвертий змагальний день Україна здобула історичну медаль Паралімпіади в боччі. 40-річний Артем Колінько переміг хорвата Давора Комара з рахунком 4:3 у матчі за бронзу в класі В4. Україна вперше в історії була представлена на Паралімпіаді у боччі.

Артем Колінько European Para Championships 2023

35-річний Данило Чуфаров здобув для України бронзу, подолавши 100-метрову дистанцію в класі S11 за 1:07.03 хвилини. Він поступився представнику Чехії Давіду Кратохвілу, який здолав 100-мтрівку за 1:06.54 хвилини та іншому українцю Михайлу Сербіну, який встановив світовий рекорд (1:05.84 хвилини).

Данило Чуфаров Sam Mellish / laureussport / Instagram

Параплавець Данило Семенихін здобув бронзу пропливши 100-метрівку брасом у клас SB5) за 1:30.96 хвилини. Його випередили іспанець Антоні Понсе Бертран (1:29.43 хвилини — друге місце) і швейцарець Лео Маккреа (1:27.15 хвилини).

Данило Семенихін REUTERS / Andrew Couldridge

Плавчиня Анна Гонтар також здобула для України бронзу на 100-метрівці брасом у класі SB5 серед жінок.