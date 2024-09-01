Через забруднення Сени перенесли змагання з паратріатлону

На Паралімпіаді-2024 в Парижі перенесли змагання з паратріатлону через зниження якості води в річці Сені. Раніше через погіршення стану води у річці тренування та змагання переносили на літніх Олімпійських іграх — 2024.
Про це повідомив Міжнародний паралімпійський комітет.
Змагання з паратріатлону мали відбутися 1 вересня. Однак після дощу протягом останніх двох днів тести показали зниження якості води. Тепер усі 11 змагань з паратріатлону перенесли на 2 вересня.
Однак це ще залежить від майбутніх перевірок води.
- За останні вісім років влада французької столиці витратила на проєкт очищення Сени €1,4 мільярда, зокрема на боротьбу з несанкціонованими стоками та на модернізацію очисних споруд. Попри успішні заходи з очищення повністю подолати небезпеку не вдалося. Після сильних злив у Сену потрапляють брудні стоки, з якими очисна система не справляється. Наприкінці червня в річці були присутні тривожні концентрації кишкової палички та бактерій ентерококів, які перевищували допустимі обмеження. Через це організатори переносили чоловічі змагання з тріатлону на Олімпійських іграх — 2024 через погіршення стану води у Сені.
- Паралімпійські ігри — 2024 проходитимуть у Парижі з 28 серпня до 8 вересня. Від України змагатимуться 140 спортсменів у 17 видах спорту.