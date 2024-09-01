Росіяни вдарили по складах із зерном на Миколаївщині та колоні зерновозів на Сумщині

У ніч на 1 вересня війська Росії атакували український аграрний сектор на Сумщині та Миколаївщині. Сили ППО збили вісім дронів.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Всього росіяни запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської області РФ та 11 ударних безпілотників Shahed-131/136 із мису Чауда в окупованому Криму.

Українським захисникам вдалося збити вісім БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Сумська ОВА писала, що вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області.

Зокрема, у Верхньосироватській громаді вдарили ракетою по колоні зерновозів, які перебували на шляху «Суми — Харків» поблизу села Верхня Сироватка, повідомила прокуратура. Загинув 23-річний водій вантажівки, ще четверо поранені.

Також відбулося загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько 20.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У Миколаївській області росіяни вдарили дронами по Галицинівській громаді. Внаслідок атаки у селі Лимани виникла пожежа складського приміщення для зберігання зерна.