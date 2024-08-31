Паралімпіада-2024. За день Україна здобула 11 медалей

У третій день змагань на Паралімпіаді-2024 українські спортсмени вибороли 11 медалей. Загалом на рахунку України вже 19 нагород.

Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова здобули бронзу в міксті настільного тенісу у класі XD17. Це перша в історії медаль України в міксті на Паралімпійських іграх.

Штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібнну та бронзову медалі в класі F12. Це перший подвійний подіум України на Паралімпіаді. Також Пономаренко встановив особистий рекорд спробою на 16,12 м.

Єгор Дементьєв став срібним прізером з велотреку, а плавець Ярослав Денисенко став бронзовим призером у фіналі 100-метрівки на спині у класі S12.

Плавчиня Анна Стеценко здобула срібло на дистанції 100 м на спині у класі S12 та бронзу в запливі на 400 м вільним стилем.

Антон Коль став бронзовим призером на 50-метрівці на спині у класі S1. Це його друга медаль на Паралімпіаді.

Андрій Трусов та Євгеній Богодайко вибороли срібло і бронзу у плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем у класі SM7.

Плавчиня Марина Піддубна виграла бронзу на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S11.