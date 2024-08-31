Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking

Нідерланди передадуть Україні 28 броньованих транспортерів-амфібій Viking.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Брекельманс підкреслив, що Україна «відчайдушно потребує допомоги в боротьбі з російським агресором». Тож морська піхота Нідерландів навчила українських військових використовувати передані машини.

«Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані», — наголосив Брекельманс.