На Одещині чоловік кинув гранату в гараж з людьми — є постраждалі

У Великодолинській громаді на Одещині близько четвертої ранку 31 серпня 41-річний чоловік кинув гранату в гараж свого знайомого — пролунав вибух. Через це постраждали троє людей, їх госпіталізували.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, нападник був у нетверезому стані. Його мотиви встановлює поліція.

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Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру в закінченому замаху на вбивство кількох осіб — за це загрожує довічне увʼязнення. Також слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідство триває.