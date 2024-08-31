Світовий банк виділить $415 мільйонів на підтримку освіти в Україні

Рада директорів Світового банку схвалила запуск проєкту Learn, спрямованого на підтримку системи освіти в Україні. Доступний обсяг фінансування — $415 мільйонів.
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Проєкт Learn має покращити умови для викладання і навчання, а також забезпечити всіх учасників освітнього процесу безпечними умовами для навчання і викладання.
Угоди планують підписати у вересні 2024 року. До кінця року Україна зможе отримати $200 мільйонів до загального фонду державного бюджету.
У Мінфіні пояснюють, що проєкт має зробити освітній процес безпечнішим в умовах воєнного стану.
- З початку повномасштабного вторгнення за механізмами Світового банку залучили $34 мільярди прямої бюджетної підтримки Україні. У 2022—2023 роках розпочали реалізацію пʼяти нових рамкових проєктів, головна увага яких зосереджена на відновленні енергетичної, транспортної і логістичної інфраструктури, пошкодженого житла, на підтримці системи охорони здоров’я тощо.