У Греції вперше політик вступив в одностатевий шлюб

Після легалізації одностатевих цивільних шлюбів у Греції голова опозиційної партії SYRIZA Стефанос Касселакіс у пʼятницю, 30 серпня, одружився зі своїм американським партнером Тайлером Макбетом на острові Крит.

Про це повідомляє Balkan Insight.

Касселакіс і Макбет — перша відкрита пара ЛГБТК+ у грецькій політиці. Уперше вони одружилися в жовтні 2023 року в Нью-Йорку, але вирішили повторно побратися в Греції , коли це дозволило законодавство країни.

Святкування тривало майже тиждень — перед весіллям пара чотири дні розважала гостей. У суботу, 31 серпня, на пляжі запланувана прощальна вечірка.

Касселакіс у телевізійному інтервʼю у жовтні 2023 року заявив, що він та його партнер хотіли б мати двох дітей від сурогатної матері.

Закон Греції надає повні батьківські права одруженим одностатевим партнерам, які мають дітей, але подружжя ЛГБТК+ не може стати батьками за допомогою сурогатних матерів — таке право мають лише жінки, які не можуть мати дітей за станом здоровʼя.