Бельгія виділить €150 мільйонів для відновлення Київщини та Чернігівщини

Виконувач обовʼязків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков і директор Бельгійського агентства з розвитку Enabel в Україні Дірк Депре підписали меморандум про співпрацю. Бельгія взяла патронат над Києвом,Черніговом та відповідними областями — на відновлення регіонів, зокрема на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури, виділить €150 мільйонів.

Про це повідомляє пресслужба профільного міністерства.

У документах зазначено, що країни спільно будуватимуть і реконструюватимуть заклади освіти, охорони здоровʼя та енергетичну інфраструктуру. Також йдеться про будівництво укриттів і резервні системи енергопостачання й опалення.

При підписанні меморандумів був новопризначений посол Бельгії в Україні Люк Якобс. За його словами, зараз він спостерігає розширення співпраці між Україною та Бельгією.

У травні цього року президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Бельгії Александер Де Кроо підписали безпекову угоду. Вона діятиме протягом наступних 10 років. Люк Якобс сказав, що ця угода є вказівником та основою для посилення співпраці країн на наступні роки.

У травні 2022 року президент Зеленський запропонував країнам-партнерам брати патронат над різними областями України, які постраждали від російської агресії. Він закликав не лише фінансувати цей процес, але й ділитися досвідом фахівців. На таку ініціативу зголосилися багато країн. Наприклад, Данія виділила для відбудови Миколаєва понад $21 мільйон — це був один із багатьох пакетів допомоги для регіону.