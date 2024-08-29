На Японію обрушився руйнівний тайфун «Шаньшань». Є загиблі й поранені

На Японію обрушився тайфун «Шаньшань» з сильним вітром і проливним дощем. Мільйонам людей наказали евакуюватися зі своїх домівок, понад 200 тисяч домогосподарств у семи префектурах залишилися без світла, відомо про щонайменше трьох загиблих, 45 поранених, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Японська влада попередила, що шторм може стати одним із найсильніших, які коли-небудь обрушувалися на країну. Через стихійне лихо мусили закритися великі заводи, зокрема автовиробники Toyota, Nissan і Honda, а також виробники напівпровідників Renesas, Tokyo Electron і Rohm.

Тайфун розпочався рано-вранці з поривів вітру 50 м/с (180 км/год) й перекинув вантажівки поблизу міста Ундзен у префектурі Нагасакі, а потім почав рухався на північ. Очікується, що на вихідних тайфун наблизиться до центральних і східних регіонів і обрушиться на столицю Токіо.

Понад 5,2 мільйона людей по всій країні отримали повідомлення про евакуацію, головним чином у місті Кюсю, а також у деяких районах центральної Японії, які постраждали від сильного дощу.

Один із готелів у історичному місті Хітойосі в префектурі Кумамото скасував усі бронювання, щоб розмістити там людей похилого віку, яких евакуювали з прилеглих районів.

Авіакомпанії, зокрема ANA Holdings і Japan Airlines, скасували майже 800 рейсів, а в багатьох районах Кюсю припинили залізничне сполучення. Сотні автобусів і поромів також не ходитимуть.