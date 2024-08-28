Влада Київщини заявила, що в річці Десні в межах області забруднення не виявили

У річці Десні в межах Київської області забруднення чи мору риб не виявили. Рівень кисню у воді також у нормі. Однак місцева влада все одно поки що забороняє там купатися, ловити рибу й використовувати воду з Десни для господарських потреб і поїння худоби.

Про це заявили в Київській обласній державній адміністрації.

«Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних і мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Вміст кисню також у межах норми. Фактів мору риби не виявили», — повідомили там.

За словами місцевої влади, ситуація постійно під контролем, а про зміни повідомлятимуть додатково.

Напередодні Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм повідомило про забруднення в межах Сумщини річки Сейм, що є лівою притокою річки Десна.

За повідомленням, забруднення поширилося по всій акваторії Сейму в межах Сумської області і дісталося Чернігівщини, де чорну воду, запах гнилі, аміаку і мертву рибу помітили, зокрема, поблизу міста Батурин.

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У Держрибагентстві повідомили, що за результатами аналізу поверхневих проб води в Сеймі виявили сильне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин, зокрема, амонію та завислих речовин. А концентрація кисню в воді була критично низькою.

Через це місцева влада заборонила купатися, ловити рибу і використовувати для господарських потреб воду з Сейму на території Новослобідської, Бочечківської, Попівської сільських громад, Буринської, Путивльської, Кролевецької міських територіальних громад. Рибоохоронні патрулі Держрибагентства разом з іншими держорганами того ж дня розпочали ліквідовувати наслідки екологічної катастрофи. Зокрема фахівці збирають і захороняють мертву рибу, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм.

Відомство звинуватило в забрудненні річки РФ. Як заявили в Держрибагентстві, від 14 серпня росіяни, ймовірно, скидали відходи невідомих речовин у річку Сейм.

Сьогодні міський голова Вишгороду, що в Київській області, Олексій Момот повідомив на своїй сторінці у Facebook, що у річці Десні нібито виявили отруйну речовину, яка спускається течією з-під російського кордону.

Однак згодом Олексій Момот свій пост видалив.