В Apple Music додали функцію перенесення плейлістів до YouTube Music

Користувачі сервісу Apple Music отримали змогу перенести свої плейлісти до YouTube Music у кілька натискань до екрану.

Про це йдеться в блозі Apple.

Копіювати свої плейлісти Apple Music до YouTube Music можна за допомогою вебсторінки Apple «Дані та конфіденційність». Для цього треба увійти в систему, потім вибрати «Запит на передачу копії ваших даних» під заголовком «Передача копії ваших даних» і слідувати підказкам на екрані.

Apple каже, що цей процес може зайняти від кількох хвилин до кількох годин, залежно від того, скільки списків відтворення ви хочете включити.

Після завершення процесу користувач знайде всі свої плейлісти на вкладці «Бібліотека» в YouTube Music. Якщо у плейлістах будуть відсутні якісь пісні, можливо, вони недоступні в YouTube Music.

При цьому підбірки не будуть видалені з Apple Music після перенесення, і якщо ви скасуєте процес до його завершення, всі підбірки, які вже були скопійовані в YouTube Music, також залишаться там.

Функція доступна лише за умови наявності підписки на Apple Music або iTunes Match та на YouTube Music.