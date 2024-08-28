LEGO хоче замінити пластик на основі нафти у своєму конструкторі на екологічний матеріал до 2032 року

Виробник іграшок LEGO заявив, що перебуває на шляху до заміни пластику на основі нафти, який використовується у виробництві його фірмових конструкторів, на дорожчий, але відновлюваний і перероблений пластик до 2032 року.

Про це пише агентство Reuters.

Компанія LEGO, яка щороку продає мільярди пластикових конструкторів, протестувала понад 600 різних матеріалів, щоб розробити новий, який би повністю замінив пластик на нафтовій основі.

Тепер LEGO прагне поступово знизити вміст нафти в конструкторі, платячи на 70% більше за сертифіковану відновлювану смолу, що є сировиною для виробництва пластику, намагаючись заохотити виробників збільшити виробництво.

Генеральний директор Нільс Крістіансен в інтервʼю агентству Reuters заявив, що це означає суттєве здорожчання виробництва конструкторів LEGO.

Чому це важливо

Цей крок відбувається на тлі надлишку дешевого первинного пластику, спричиненого інвестиціями великих нафтових компаній у нафтохімію. Прогнозується, що пластмаси стимулюватимуть новий попит на нафту протягом наступних кількох десятиліть.

Постачальники LEGO використовують біовідходи, такі як кулінарна олія або відходи харчової промисловості, а також перероблені матеріали, щоб замінити нафту у виробництві пластику.

За даними компанії Neste, найбільшого у світі виробника відновлюваної сировини, пластик на основі викопних копалин становить від половини або третини ціни екологічно чистих варіантів.

Конкурентний виробник іграшок Hasbro почав використовувати рослинні або перероблені матеріали в деяких іграшках, але без встановлення чітких цілей щодо використання пластику. Компанія Mattel планує до 2030 року використовувати лише перероблений, вторинний або біологічний пластик у всіх продуктах.

За даними лобістської групи PlasticsEurope, майже 90% усього пластику виробляється з первинного викопного палива.