У Болгарії готуються до сьомих за три роки парламентських виборів

Президент Болгарії Румен Радев указом призначив технічний уряд і дату дострокових парламентських виборів. Вони відбудуться 27 жовтня 2024 року і будуть сьомими за останні три роки.

Про це передає болгарське медіа Nova.

Технічний уряд призначили у складі, який запропонував тимчасовий виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Димитр Главчев.

Президент Болгарії Румен Радев і віцепрезидент Іліана Йотова візьмуть участь у церемонії складання присяги тимчасового уряду. Її проведуть 27 серпня в парламенті.

У Болгарії триває політична криза, бо політичні фракції не можуть створити стабільну правлячу коаліцію. Через це в Болгарії досі не вдалося запровадити євро, затримується фінансування від Європейського Союзу на відновлення, відкладається низка адміністративних призначень.

Болгарія проводила парламенські вибори у квітні, липні та листопаді 2021 року, а також у 2022, 2023 і 2024 роках. Тобто вибори 27 жовтня стануть сьомими.