Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще 1 280 військових і 12 танків за добу

За минулу добу, 26 серпня, армія РФ втратила ще 1 280 своїх військових убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще 12 танків, 19 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 120 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 103 крилаті ракети, 58 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.