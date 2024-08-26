Військові не отримали гуманітарної допомоги на майже 172 мільйони гривень

Під час спільних внутрішніх аудитів з березня до липня 2024 року Міністерство оборони та Державна митна служба України виявили ймовірне незаконне використання гуманітарної допомоги на суму 171,78 мільйона гривень.

Про це повідомили в Міноборони.

Зокрема, за даними Держмитслужби, для потреб Збройних сил України через митницю пройшли 424 транспортних засоби, 476,23 тонни товарів різних найменувань без зазначення вартості та 6,2 тонни харчових продуктів і пластикових гранул.

Однак у відомстві не змогли підтвердити, що військові підрозділи отримали допомогу. Тож через це зараз триває розслідування.

У Міноборони зазначили, що передали ці повідомлення правоохоронним органам, щоб ті перевірили, чи не привласнили допомогу окремі посадовці.