В Австралії працівникам дозволили ігнорувати керівництво в неробочий час

В Австралії набув чинності закон, який дозволяє співробітникам ігнорувати дзвінки та повідомлення від керівництва після закінчення робочого дня.

Про це пише ВВС.

Закон не забороняє роботодавцям спілкуватися з працівниками в неробочий час. Натомість він дає співробітникам право не відповідати, якщо їхню відмову не визнають необґрунтованою.

Роботодавці та працівники повинні намагатися вирішити суперечки між собою. Якщо ж це не вдасться, Австралійська комісія чесної праці (FWC) може втрутитися — і змусити роботодавця припинити писати в неробочий час (або наказати працівнику відповісти).

Невиконання правил може призвести до $12,8 тисячі штрафу для працівника або до майже $64 тисяч штрафу для компаній.

Організації, що представляють працівників, привітали цей крок. Закон забезпечить баланс між роботою та особистим життям. Нові правила також можуть допомогти роботодавцям, адже задоволені та відпочивші працівники з меншою імовірністю звільняться.

Схожі закони вже діють у понад 20 країнах, переважно в Європі та Латинській Америці.