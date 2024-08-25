Французька поліція заарештувала підозрюваного в підпалі синагоги

Французька поліція заарештувала підозрюваного у підпалі синагоги в курортному місті Ла-Гранд-Мотт напередодні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, передає Reuters.

BFM TV повідомляє, що підозрюваним виявився 33-річний алжирець. Місцева поліція відмовилася повідомити подробиці. Як раніше повідомив премʼєр-міністр Франції Габріель Атталь, підозрюваного шукали близько 200 поліцейських. Нападник підпалив кілька вхідних дверей до синагоги та автомобілі поблизу.

Антитерористична прокуратура, яка очолила розслідування, повідомила сьогодні вранці, що підозрюваного заарештували в місті Нім на півдні Франції учора ввечері.

«До того як поліція встигла втрутитися, підозрюваний відкрив вогонь по поліції, а вона вже почала стріляти у відповідь. Чоловік отримав поранення в обличчя», — повідомили правоохоронці, додавши, що ще двох людей взяли під варту.

Відвідавши синагогу, Атталь сказав, що «абсолютної трагедії» вдалося уникнути, оскілки на місце швидко прибули пожежники й поліція.

Що передувало

Уранці 24 серпня біля синагоги у французькому місті Ла-Гранд-Мотт загорілися два автомобілі після того, як в одному з них вибухнув газовий балон. Пожежа також почалася біля входу в синагогу, її швидко загасили. Через вибух один поліцейський отримав поранення. Імовірний палій потрапив на камери відеоспостереження. При собі у нього був прапор Палестини і пістолет.

Оскільки вибух стався у шабат, а в синагозі були тільки рабин і ще четверо людей, минулося без постраждалих. Президент Франції Емманюель Макрон назвав це терактом і актом антисемітизму.

Після інциденту у Франції посилили заходи безпеки в єврейських установах, включно зі школами та синагогами.