Die Welt: ЄС уперше обговорить відправку своїх військових інструкторів до України

Міністри закордонних справ і оборони країн Євросоюзу вперше обговорять можливість відправити в Україну своїх військових інструкторів. Обговорення може пройти вже на наступному тижні.

Про це пише німецька газета Die Welt.

Цю тему також обговорять 27 серпня на зустрічі послів країн ЄС у Комітеті з політики та безпеки Євросоюзу. За даними Die Welt, остаточне рішення з цього питання мають ухвалити не пізніше листопада 2024 року.

У середині листопада закінчується мандат Європейської тренувальної місії для українських військових (EUMAM UKR). Досі українських військових тренували виключно на території ЄС, насамперед у Німеччині та Польщі. Очікується, що програму навчання продовжать. Її також можуть розширити на територію України, щоб навчати військових тут.

Неофіційні обговорення можливої відправки європейських інструкторів в Україну відбулися в Брюсселі ще в липні. Цю ідею підтримали Франція, Польща, Данія, Швеція та країни Балтії. Проти виступає Німеччина, Австрія, Словенія, Угорщина та Мальта — побоюються ескалації війни.

Die Welt пише, що основною обговорень наступного тижня стане секретна доповідь «Стратегічний огляд навчальної місії ЄС в Україні». У ній описані переваги та недоліки ідеї відправити європейських інструкторів в Україну.

У доповіді зазначили, що на території ЄС українських військових тренують відповідно до західних стандартів у мирний час. Тому українським солдатам часто доводиться вчиться знову вже на полі бою. Крім того, за нинішнього навчання українські військові відсутні занадто довго — їх не можуть розгорнути достатньо швидко в разі потреби, а ще вони отримують мало знань про радянську зброю, що найчастіше використовується в Україні.

Серед іншого в документі, який опинився в розпорядженні журналістів, ідеться про те, що Київ очікує до 150 тисяч нових призовників після «травневої мобілізації», а також готується створити 10 нових піхотних бригад.

Однак під час навчання на українській території європейські інструктори опиняться під прямою загрозою через постійні російські обстріли. Також Москва може сприйняти інструкторів ЄС як активних учасників війни, а це може викликати «непередбачувану відповідь».