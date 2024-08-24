Польща змінить свого посла в Україні. Хто обійме посаду

Польща змінює свого посла в Україні — з 1 вересня цю посаду обійматиме Пьотр Лукасевич.

Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає FRM24.

Лукасевич замінить Ярослава Гузи. Останній приїхав до Києва у листопаді 2023 року, а вірчі грамоти у нього президент України Володимир Зеленський прийняв 22 квітня цього року. Про причину зміни посла поки що не повідомляли.

Пьотр Лукасевич — політолог, дипломат, полковник запасу Збройних сил Польщі, посол Польщі в Афганістані з 2012 по 2014 рік.

У 1995—2006 роках працював над питаннями, повʼязаними з державною безпекою та боротьбою з тероризмом. Брав участь у стабілізаційних місіях в Іраку (2004—2005). У 2006 році був заступником військового аташе в Ісламабаді (Пакистан), а в січні 2007 року став полковником і військовим аташе в Афганістані.

У жовтні 2009 року став повноважним представником Міністерства оборони Польщі в Афганістані. На цій посаді він, серед іншого, був одним із розробників стратегії польської військової присутності в Афганістані.