Роберт Кеннеді — молодший призупиняє участь у президентських перегонах США на користь Трампа

Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді — молодший призупиняє свою передвиборчу кампанію на користь Дональда Трампа.

Про це пише ВВС.

Кеннеді заявив, що залишить своє імʼя у виборчих бюлетенях деяких штатів, що не вплинуть на результат виборів у листопаді. Він сказав, що не може просити людей підтримувати його, якщо в нього немає «реального шляху до Білого дому».

«Приблизно в 10 штатах, де йде боротьба, я збираюся зняти своє імʼя. Я вже розпочав цей процес і закликаю виборців не голосувати за мене», — сказав Кеннеді на брифінгу у Феніксі, штат Аризона. Він зазначив, що Трамп запросив його до своєї майбутньої адміністрації.

Сам Трамп уже подякував Кеннеді за підтримку: «Я хочу подякувати Боббі, це було дуже мило. Він чудовий хлопець, якого всі поважають».

Через кілька годин після заходу за участю Кеннеді в сусідньому місті запланований передвиборчий мітинг Трампа. Його штаб раніше повідомив, що в акції візьме участь «особливий гість», але команди обох політиків не уточнювали, чи буде цим гостем саме Кеннеді-молодший.

The New York Times пише, що зняття Кеннеді з виборів суттєво на президентські перегони не вплине. Опитування розходяться щодо того, від кого він перетягнув би більше голосів — від Дональда Трампа чи Камали Гарріс.

Команда Трампа була давно занепокоєна тим, що кампанія Кеннеді, побудована на змовах і антивакцинаторській риториці, відтягнула на себе частину їхнього електорату – особливо в кількох ключових штатах. Однак тепер, зазначає CNN, команда Трампа може перетягнути на свій бік частину виборців Кеннеді.