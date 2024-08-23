Офіс омбудсмана підтвердив неналежні умови в психлікарні на Одещині. Раніше військовий на лікуванні оголосив через це голодування

Офіс уповноваженого з прав людини провів перевірку в Одеській обласній психіатричній лікарні № 2 після того, як бойовий медик 35 бригади морської піхоти Петро Конопля, який в ній лікується, поскаржився на погане харчування там. За результатами перевірки інформація підтвердилася: умови у психлікарні, де лікуються зокрема і військові, назвали «абсолютно неналежними» і такими, що не відповідають встановленим стандартам.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, представницю омбудсмана в Одеській області Марію Попову разом із працівниками регіонального представництва відправили з перевіркою до психлікарні одразу, щойно побачили в соцмережах відео Коноплі, на якому він оголосив про голодування через незадовільні умови перебування в медзакладі.

«За результатами відвідування інформація, на жаль, підтвердилася. Умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними та не відповідають встановленим стандартам», — повідомив Лубінець.

Крім того, зʼясувалося, що медичний заклад закінчує реорганізацію і приєднується до «Одеського обласного центру психічного здоров’я».

Через виявлені в лікарні порушення прав пацієнтів, Офіс омбудсмана терміново направив органам державної влади листи з рекомендаціями про необхідні дії, щоб їх усунути.

Крім того, як зазначив Лубінець, найближчим часом мають ухвалити відповідні управлінські рішення, зокрема про можливе притягнення до адміністративної відповідальності відповідальних за харчування. Також розглянуть питання про переукладення договорів з іншим постачальником.

Що передувало

Два дні тому бойовий медик Петро Конопля заявив про погане харчування в Одеській обласній психіатричній лікарні № 2, де він перебуває на лікуванні. Через це він оголосив голодування, допоки ситуація не зміниться.

Військовий розповів, що в лікарні готують їжу з дешевих продуктів, а страви виходять перевареними. Крім того, їжа пацієнтів не збалансована, зокрема їм не дають овочів і фруктів.

«Я хочу якось вплинути на цю ситуацію, бо тут лікуються військові, яким потрібне збалансоване харчування. Я не вважаю, що воїни, які зараз захищають країну, мають терпіти таке ставлення до себе», — сказав він.

Конопля також показав свою лікарняну палату, на облізлих стінах якої видно плісняву і грибок, і страви, якими годують пацієнтів. Вівсянку, яку в лікарні давали на сніданок, він описав як «молочний клей». За його словами, на харчування в медзакладі скаржилися не тільки військові, але й цивільні пацієнти та лікарі, однак вони «вдіяти нічого не можуть».

Згодом військовий повідомив, що після публікації його відео «зміни вже є». До макаронів і компоту, які давали в лікарні на вечерю, додали овочі та сардельку.

«Хлопці, які тут лікуються тривалий час, таку їжу бачили вперше», — розповів він.