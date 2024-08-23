Instagram додав нову «музичну» функцію для профілів

Соцмережа Instagram анонсувала нову функцію, що дозволяє користувачам додавати пісню на свій профіль.

Про це повідомляє The Verge.

Музика зʼявляється в описі профілю користувача та буде на профілі доти, поки він сам не видалить або не замінить трек. При цьому пісні не відтворюватимуться автоматично — люди, які переглядають профіль з піснею, можуть вмикати і ставити трек на паузу.

Додати пісню можна, перейшовши на сторінку «Редагування профілю» і вибравши трек з бібліотеки ліцензійної музики Instagram. Звідти користувачі зможуть вибрати 30-секундний фрагмент пісні для додавання.

Instagram запустив цю функцію у співпраці зі співачкою Сабріною Карпентер. На її офіційному профілі Instagram вже можна почути уривок її нової пісні Taste.