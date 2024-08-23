У невдачах під Покровськом командири звинувачують погано навчених мобілізованих. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 22 серпня

На тлі зменшення темпів просування на Курщині головною повʼязаною з Україною темою іноземних медіа стали події під Покровськом, де росіяни вже підійшли до останньої, хоч і найкраще укріпленої, лінії оборони ЗСУ. Associated Press пише про скарги командирів підрозділів на рівень підготовки нещодавно мобілізованих бійців. Хтось із новоприбулих нібито не знає основ топографії, хтось не може вистрілити у ворога, коли бачить його перед собою, хтось тікає з позицій після першого ж обстрілу. Це не стосується всіх мобілізованих, однак готових битися попри все «дуже, дуже мало», кажуть представники, наприклад, 110 бригади.

Недосвідченість військових і залишення позицій були головною причиною відходу ЗСУ з деяких позицій, пише інформагенція. Зокрема, це стосується села Прогрес ― коли ЗСУ там відступили, росіянам стало простіше наступати на Покровськ.

Утім, існує і протилежна думка: на тлі поразок українські командири хочуть скинути вину на нібито погано навчених бійців. Але «підготовка військових є адекватною, а командири намагаються знайти пояснення своїм тактичним невдачам», стверджує експерт із українського Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. «Зрештою, командири мають належні інструменти для впливу на моральний рівень бійців. Якщо вони добре налагоджені, проблем із готовністю йти в бій не виникає. Коли ж ні, ми читаємо звинувачувальні пости в соцмережах», ― каже Кевлюк інформагентству.

The Economist теж присвятив увагу ситуації під Покровськом, описавши болісний процес евакуації містян. Нібито в місті ще триває життя, працюють крамниці, пошта, банки, однак відчуття, що скоро це може припинитись, а Покровськ повторить брутальну долю Бахмуту, Авдіївки й Маріуполя, витає в повітрі. Чимало місцевих закривають останні справи в місті та вивозять речі. Надія, що росіян все ж вдасться зупинити, досі є ― за словами військових, темпи просування і кількість обстрілів з 19 серпня знизились. Однак із кожним днем залишатись у місті стає все небезпечніше.

Цій же темі присвячено матеріали The New York Times ― видання обмежилось загальним описом ситуації та порівнянням зі сповільненим наступом на Курському напрямку, і CNN. Телеканал звернув увагу на те, що деякі дорослі намагаються сховати дітей від представників держави. Україна оголосила примусову евакуацію дітей з міста, однак не всі покровці сприймають небезпеку настільки серйозно. Вони не залишають місто і не дають розлучити себе з дітьми. Покровськ близький до зони бойових дій з 2014 року, кажуть співрозмовники медіа, і зараз місцеві не відчувають нічого принципово нового. Вони сподіваються, що й цього разу їм вдасться вижити.

Далі ― матеріали про те, як на зменшення допомоги Україні від Німеччини вплинули ситуація з «Північним потоком ― 2» та зростання популярності лівих партій. Також згадуємо про обурення американських політиків невизначеністю Джо Байдена щодо України. Продовження огляду доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.