Третя штурмова бригада заявила про контрнаступ на Харківщині та просування на 2 км²

Третя окрема штурмова бригада Сухопутних військ ЗСУ оголосила, що провела контратакувальну операцію на території Харківської області й просунулася вглиб фронту.

Про це повідомила пресслужба бійців.

Бригада взяла під контроль батальйонний район оборони армії РФ, російські взводні та ротні опорні пункти й просунулася вглиб фронту на майже 2 км².

За оцінкою 3 ОШБр, співвідношення сил на полі бою становить 2,5 до 1 на користь росіян, також є «ворожі сили підтримки».

«Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20-ї армії РФ. На цю хвилину задачу виконано», — заявив командир бригади, полковник Андрій Білецький.

У бригаді повідомили, що за чотири дні у живій силі противник втратив 300 людей, а значну кількість техніки й озброєння розбито або вражено.

Також зазначається, що штурмові дії відвели удар росіян з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної артилерії, намагаються повернути втрачене.

За даними Генштабу на 16:00 22 серпня на Харківському напрямку росіяни два рази штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована.

Сім разів РФ атакувала позиції Сил оборони позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили штурми поблизу Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової. Під удари двома російськими авіабомбами потрапив район Кругляківки.