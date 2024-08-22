У російському порту «Кавказ» вибухи, загорівся пором з паливними цистернами. Згодом пором затонув

У російському порту «Кавказ», що розташований у Краснодарському краї, 22 серпня пролунали вибухи. Місцева влада каже про атаку по порому, пришвартованому в порту.

Про це пишуть оперативний штаб Краснодарського краю та низка російських і кримських телеграм-каналів.

У штабі кажуть, що під атакою опинився залізничний пором з паливними цистернами, в атаці звинуватили Україну.

Російські медіа з посиланням на владу регіону кажуть, що на порому було 30 цистерн з паливом.

Російські телеграм-канали пишуть, що під атакою опинився пором «Конро Трейдер», який раніше носив назву «Акватрейдер».

О 18:42 оперштаб повідомив, що пором затонув.

Порт «Кавказ», де стояв пором, розташований навпроти окупованої Керчі.