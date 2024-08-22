У Ботсвані знайшли алмаз у понад дві тисячі каратів — один з найбільших у світі

На руднику Карове в Ботсвані знайшли алмаз вагою 2 492 карати (приблизно 498 грамів). Імовірно, він другий найбільший у світі.

Про це повідомила гірничодобувна компанія Lucara Diamond.

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Камінь витягли за допомогою спеціальної рентгенівської технології, яка допомагає видобувати великі алмази цілими. Поки що в каменю нема імені. Його ще треба ретельно оцінити — і поки неясно, чи зможуть з нього зробити діаманти найвищої якості, зазначають у Bloomberg. Вартість алмазу поки що невідома.

Найбільший алмаз, який до цього знаходили на руднику Карове, важив 1 758 карат (десь 351 грамів) і звався «Севело», у перекладі — «Рідкісна знахідка».

Рекордсменом, як і раніше, залишається алмаз Cullinan — він важив 3 016,75 карата (приблизно 621 грам), його добули в Південній Африці в 1905 році. Його розкололи на частини, а найбільшу з них (вагою 530 карат — 106 грамів) огранували на діамант «Велика зірка Африки». Ним прикрасили скіпетр короля Едуарда VII.

Величезний алмаз знайшли на тлі обвалу цін на алмази на всіх основних ринках. Галузь стикається з викликами, зокрема через популярність синтетичних алмазів.