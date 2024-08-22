Помер Сфен — пінгвін-гей, відомий стосунками із птахом на ім’я Меджик

Помер пінгвін-гей Сфен, який шість років прожив у парі з птахом на ім’я Меджик. Сфену було 11 років.

Про це повідомляють співробітники Сіднейського океанаріуму Sea Life (Австралія).

BBC пише, що здоровʼя Сфена погіршилося за кілька днів до його смерті, і ветеринари акваріума вирішили зробити евтаназію, щоб покінчити з болем і дискомфортом пінгвіна.

Пара Сфен і Меджик мала «прийомних пташенят» — Сфенгіка (Лару) та Кленсі. Сфен і Меджик були разом навіть не в сезон розмноження — для пінгвінів це рідкість.

Sea Life

Пара пінгвінів стала популярною у 2018 році, коли про їхні одностатеві стосунки написали світові медіа. Після цього у серіалах, документальних фільмах та книгах з’явилися згадки про них. Наприклад, у освітній програмі Австралії та серіалі Netflix «Нетипове».

У океанаріумі зазначають, що їхня популярність допомогла привернути увагу суспільства до проблем пластикового забруднення, глобального потепління та важливості захисту диких пінгвінів — через ініціативи зі збору коштів.

Сфен і Меджик — це більше ніж просто красива історія кохання, їхній вплив у всьому світі як символу рівності є незмірним, резюмують у Sea Life.