Применшуючи вагу провалу на Курщині, Путін ризикує розлютити російські еліти. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 21 серпня

Associated Press звертає увагу на те, як замовчування Путіним втрат територій та військових на Курщині може врятувати російський режим від негативних наслідків тут і зараз, проте накопичує ризики у довгостроковій перспективі. За допомоги адміністративного апарату і контрольованих медіа російський диктатор домігся того, що вторгнення Україну на територію Курщини сприймається радше як стихійне лихо ― і до істотного зростання невдоволення з боку населення чи погіршення контрольованості держави наразі не призводить, пише інформагентство. Однак наближеним до Кремля очевидно: недавні події свідчать, що Росія по суті не здатна захистити свою територію. Що її армія може зганьбитися при виконанні доволі простого для такої потуги завдання ― захисті прикордонних територій. І що Росія стає дедалі менш безпечною ― а те, що частина Курщини окупована й ця територія поступово розширюється, означає, що події розвиваються в якомусь геть не найкращому для росіян напрямі. Отже, стабільність є лише видимістю, натомість невдоволення серед впливових бізнесменів чи політиків лише зростає. Про це свідчать антивоєнні заяви, наприклад, Олега Дерипаски ― одного з наближених до влади бізнесменів, який раніше не дозволяв собі подібного. Утім, зачищене політичне поле призводить до того, що кращих за ненадійного самодура Путіна варіантів впливовим росіянам знайти складно ― тож робити ставку зараз їм просто немає на кого, йдеться у статті.

Тимчасом The New York Times пише про те, що ігнорування Путіним подій на Курщині є виграшним для Росії: він ніби навмисно «забуває» про найбільший виклик перед Росією, відвідуючи з візитами Чечню чи фабрику з виробництва солодощів з яблук. Це дозволяє йому не чіпати контингент на Донбасі, який просувається в напрямку Покровська, йдеться у статті.

Також варта уваги рецензія на документальний фільм «Правило двох стін» у The Guardian ― режисер стрічки Давид Гутник, американець українського походження, розповів про те, як повномасштабне російське вторгнення проживають українські митці.