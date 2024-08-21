Біля Сицилії знайшли тіла пʼятьох загиблих на місці аварії яхти британського мільярдера

Італійські рятувальники знайшли тіла пʼяти загиблих на місці аварії яхти Bayesian біля берегів Сицилії. Чотирьох загиблих доправили на берег, пʼятого намагаються витягти із затонулого судна.

Про це пише ВВС.

Ще одну людину, яка перебувала на яхті, досі вважають зниклою безвісти. Влада Італії офіційно ще не розкривала імена людей, чиї тіла вдалося знайти. Водночас британське видання The Telegraph пише, що рятувальники знайшли тіла британського мільярдера Майка Лінча (йому і належить яхта) та його 18-річної дочки Ханни.

Пошуки тіл загиблих на яхті Bayesian тривають.

ВВС зазначає, що Італія чекає, поки рятувальники знайдуть тіло шостої людини, що була на яхті, — тоді родичів усіх загиблих запросять на впізнання тіл. Згідно із законодавством країни, перш ніж офіційно підтвердити факт смерті людини, її тіло мають упізнати родичі або близькі люди.

Пошукову-рятувальну операцію продовжать завтра.